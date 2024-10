Ragusa, tampona un’auto e prende a pugni il guidatore: la vittima è ricoverata per accertamenti

Oltre al tamponamento, l’aggressione. Succede a Ragusa, dove un 68enne è stato denunciato ai carabinieri per lesioni personali aggravate, dopo aver tamponato un auto e aver picchiato il guidatore. L’uomo, alla guida di un vecchio 4×4 intestato alla moglie, stava percorrendo via Ettore Fieramosca quando, a causa di una frenata improvvisa, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe urtato l’auto davanti alla sua. Arrabbiato per l’incidente provocato, secondo l’uomo, dal guidatore dell’altra vettura, il 68enne sarebbe sceso al proprio mezzo, avrebbe aperto la portiera della macchina urtata e avrebbe preso a pugni l’uomo alla guida, un ristoratore 52enne.

Pur nella concitazione del momento, però, la vittima è riuscita a scattare una foto dell’aggressore, consegnata ai carabinieri che lo hanno raggiunto al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, dove l’uomo è stato medicato, arrivando tumefatto in volto e dolorante alla colonna vertebrale. Sul suo stato di salute sono in corso accertamenti all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverato.

A stupire, oltre allo scatto d’ira del 68enne, è che «nessuno dei numerosi altri utenti della strada presenti ha prestato interesse alla dinamica dell’aggressione o alle condizioni di salute della povera vittima», sottolineano i carabinieri. Che, intanto, sono risaliti in poche ore all’identità dell’aggressore, permettendo di raggiungerlo in casa. Per lui è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate e anche il sequestro di armi da caccia che l’uomo deteneva illegalmente in quanto appassionato di attività venatoria.