Ragusa, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione: denunciati due uomini

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri di Ragusa Ibla per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso. Si tratta di due cugini di 58 e 59 anni, entrambi di origine tunisina. Preso in locazione un piccolo bilocale nello storico quartiere di Ragusa, gli accusati lo hanno subaffittato per la somma di 1200 euro al mese, a due donne straniere dedite alla prostituzione. A conclusione, dell’attività investigativa, i militari hanno eseguito un controllo nell’appartamento, trovando in casa le donne, uno degli indagati e un cliente. Il bilocale è stato sequestrato.