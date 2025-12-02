Foto di vigili del fuoco

Un’azione sinergica coordinata dalla procura di Ragusa è stata condotta dalla polizia con l’ausilio della guardia di finanza. Un’operazione che ha permesso di risalire al presunto autore dell’incendio dell’auto della Gdf di Modica, nella notte del 27 novembre. L’auto è stata completamente distrutta. Le fiamme hanno causato gravi danni anche ad altri due mezzi istituzionali parcheggiati nelle immediate vicinanze, oltre che alla facciata della caserma.

L’indagato è gravemente indiziato per i reati di incendio aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I particolari dell’operazione sull’incendio dell’auto della guardia di finanza verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà al comando provinciale della guardia di finanza a Ragusa. Alla presenza del procuratore, del questore, del comandante provinciale delle fiamme gialle e del comandante provinciale dei carabinieri.