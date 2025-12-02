Foto di vigili del fuoco

Ragusa: incendio auto della Gdf a Modica, fermato il presunto autore

02/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un’azione sinergica coordinata dalla procura di Ragusa è stata condotta dalla polizia con l’ausilio della guardia di finanza. Un’operazione che ha permesso di risalire al presunto autore dell’incendio dell’auto della Gdf di Modica, nella notte del 27 novembre. L’auto è stata completamente distrutta. Le fiamme hanno causato gravi danni anche ad altri due mezzi istituzionali parcheggiati nelle immediate vicinanze, oltre che alla facciata della caserma.

L’indagato è gravemente indiziato per i reati di incendio aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I particolari dell’operazione sull’incendio dell’auto della guardia di finanza verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà al comando provinciale della guardia di finanza a Ragusa. Alla presenza del procuratore, del questore, del comandante provinciale delle fiamme gialle e del comandante provinciale dei carabinieri.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Arrestata Grazia Santapaola, cugina del boss: considerata una figura autorevole del clan
Leggi la notizia

Un’azione sinergica coordinata dalla procura di Ragusa è stata condotta dalla polizia con l’ausilio della guardia di finanza. Un’operazione che ha permesso di risalire al presunto autore dell’incendio dell’auto della Gdf di Modica, nella notte del 27 novembre. L’auto è stata completamente distrutta. Le fiamme hanno causato gravi danni anche ad altri due mezzi istituzionali parcheggiati nelle […]

Incidente mortale a Catania: si ribalta una Smart, muore un 38enne
Leggi la notizia

Un’azione sinergica coordinata dalla procura di Ragusa è stata condotta dalla polizia con l’ausilio della guardia di finanza. Un’operazione che ha permesso di risalire al presunto autore dell’incendio dell’auto della Gdf di Modica, nella notte del 27 novembre. L’auto è stata completamente distrutta. Le fiamme hanno causato gravi danni anche ad altri due mezzi istituzionali parcheggiati nelle […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
Leggi la notizia

Un’azione sinergica coordinata dalla procura di Ragusa è stata condotta dalla polizia con l’ausilio della guardia di finanza. Un’operazione che ha permesso di risalire al presunto autore dell’incendio dell’auto della Gdf di Modica, nella notte del 27 novembre. L’auto è stata completamente distrutta. Le fiamme hanno causato gravi danni anche ad altri due mezzi istituzionali parcheggiati nelle […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze