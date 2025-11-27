Foto di vigili del fuoco

Modica, bruciate tre automobili della guardia di finanza

27/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un incendio la notte scorsa ha quasi distrutto tre auto della guardia di finanza di Modica. Il fatto è accaduto nella cittadina in provincia di Ragusa, nella zona antistante la caserma della fiamme gialle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

L’incendio che ha distrutto le auto della guardia di finanza e le indagini

Le tre auto della guardia di finanza di Modica coinvolte nell’incendio sono state pesantemente danneggiate. Immediatamente sono scattate le indagini per cercare di risalire all’autore del gesto. Secondo quanto riportato da RagusaOggi un uomo incappucciato è stato visto nella zona della caserma, intorno alle 4 di notte, con in mano una tanica, forse contenente liquido infiammabile.

