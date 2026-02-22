Ragusa, diffidati i titolari di due bar per eventi senza autorizzazione

22/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia di Stato ha diffidato i titolari di due locali della provincia di Ragusa perché privi delle prescritte autorizzazioni. Gli agenti della squadra amministrativa della divisione PASI hanno effettuato alcuni controlli negli esercizi del capoluogo ibleo. Dalle verifiche è emerso che due locali avevano organizzato una serata con dj set senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di pubblici spettacoli e intrattenimento. Per questo motivo, i titolari sono stati diffidati dall’organizzare ulteriori eventi senza aver prima ottenuto le autorizzazioni richieste

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
Leggi la notizia

La polizia di Stato ha diffidato i titolari di due locali della provincia di Ragusa perché privi delle prescritte autorizzazioni. Gli agenti della squadra amministrativa della divisione PASI hanno effettuato alcuni controlli negli esercizi del capoluogo ibleo. Dalle verifiche è emerso che due locali avevano organizzato una serata con dj set senza le necessarie autorizzazioni […]

La politica pensa al destino di cavalli e asini. L’esperto di UniCt: «La biodiversità si salva mangiandola»
Leggi la notizia

La polizia di Stato ha diffidato i titolari di due locali della provincia di Ragusa perché privi delle prescritte autorizzazioni. Gli agenti della squadra amministrativa della divisione PASI hanno effettuato alcuni controlli negli esercizi del capoluogo ibleo. Dalle verifiche è emerso che due locali avevano organizzato una serata con dj set senza le necessarie autorizzazioni […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Oroscopo: la classifica di San Valentino 2026
di

Uno speciale oroscopo – con classifica – della nostra rubrica astrologica dedicata ai segni zodiacali più amati in questo San Valentino davvero speciale. In cui la bella Venere, nuotando nel mare dei Pesci, decide che i segni d’acqua sono i favoriti. Ma non solo. 12 Gemelli Purtroppo in fondo alla classifica di San Valentino, voi […]

Business in chiaro

La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
di

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze