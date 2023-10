Foto di Prettysleepy

Ragusa, coltiva droga nella cameretta a casa del papà: arrestato un 15enne

La cameretta in casa del padre trasformata in una serra. Per questo è stato arrestato un 15enne di Ragusa per produzione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. A insospettire i militari è stato un gruppo di tre ragazzi che si aggirava nella zona della fermata degli autobus di piazza Zama nel capoluogo ibleo. Entrati in un’abitazione, in due sono usciti dopo pochi minuti. Dal controllo, addosso a uno di loro sono stati trovati circa nove grammi di hashish ed è stato segnalato. In casa c’era una donna e suo figlio di 15 anni che, alla vista dei militari, sarebbe andato in un’altra stanza cercando di nascondere un piccolo astuccio dove c’erano due panetti di circa 20 grammi l’uno di hashish.

Nella cameretta del ragazzo, in una cassettiera, oltre a quattro coltelli sporchi di stupefacente, c’erano diversi materiali per il confezionamento e due dosi di hashish già confezionate. È stato accertato che i genitori del ragazzo sono separati e che hanno la custodia congiunta del figlio, che prevede che il 15enne rimanesse con la madre solo nel fine settimana. Il minorenne negli altri giorni vive a casa del padre, dove sono proseguiti i controlli dei carabinieri. Qui, nella cameretta è stata scoperta una growbox per la coltivazione indoor di piante, completa di impianto temporizzato di illuminazione, riscaldamento e ventilazione, contenente all’interno quattro piante di marijuana della lunghezza di circa 30 centimetri. In un armadio tre barattoli, con 70 grammi di marijuana già trattati e pronti per essere consumati o per lo spaccio. Il 15enne è stato arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato nel centro di prima accoglienza di Catania.

