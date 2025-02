Milazzo, ragazzina di 13 anni precipita dal terrazzo di casa

Una ragazzina di 13 anni è precipitata dal terrazzo di casa finendo sulla strada. Una caduta dall’altezza di sei metri, questa mattina intorno alle 9 nel quartiere di San Papino di Milazzo (in provincia di Messina). Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine per tentare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e le cause della caduta.

La 13enne a bordo di una ambulanza del 118 è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo dove adesso si trova ricoverata in gravi condizioni. Stando a quanto trapela dall’ambiente sanitario, le sarebbero state riscontrate fratture multiple e problemi agli organi interni. Data la gravità delle sue condizioni, si sta valutando se trasferire la ragazzina al Policlinico di Messina.