Palermo, due 25enni aggrediti da un gruppo di giovanissimi dopo un rimprovero in strada

Due ragazzi di 25 anni sono stati aggrediti da un gruppo di giovanissimi, arrivati a bordo di scooter elettrici, la scorsa notte a Palermo nella zona dell’isola pedonale di via Maqueda. Secondo quanto emerso finora, il pretesto dell’aggressione sarebbe stato un rimprovero di uno dei due ragazzi, che si stavano dirigendo a piedi verso la stazione centrale dopo avere trascorso una serata con amici, a un giovane che transitava con lo scooter elettrico sul marciapiede.

Stando a quanto è stato ricostruito, il gruppo avrebbe accerchiato i due ragazzi e poi li avrebbe picchiati con calci e pugni, in via Fiume. Le vittime sono state soccorse dagli operatori sanitari del 118 e poi sono state trasportate all’ospedale Civico di Palermo. Entrambi i 25enni fanno presentato denuncia per quanto accaduto. Attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, gli inquirenti cercheranno di risalire al gruppo, composto da ragazzi tra i 16 e 20 anni.