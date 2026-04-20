Foto di Dario De Luca

Dopo il nostro articolo dedicato al momento politico vissuto dal Movimento per l’autonomia (Mpa) siciliano, Raffaele Lombardo, fondatore del partito, ci ha inviato una serie di precisazioni. Su un testo che, appare evidente, non ha apprezzato: cosa che riteniamo comprensibile. La prima precisazione è relativa al fatto che nessuno degli attuali iscritti a Mpa si sia iscritto a Forza Italia. Una «notizia semplicemente non vera si legge nella nota -. Ribadisco, non vera». In realtà, nell’articolo citato, non abbiamo scritto questo. Ma che sono «stati ufficialmente invitati a tesserarsi con Forza Italia». Rumors, peraltro, in ballo da mesi. Né abbiamo mai indicato, neanche in maniera implicita, che l’invito sarebbe stato rivolto dalla direzione del Mpa. Potrebbero sembrare dettagli ma, come sempre in politica, non lo sono.

Il congresso di Forza Italia

Lombardo contesta, inoltre, che nel nostro articolo si faccia riferimento al congresso regionale di Forza Italia. «Ignorando – dice il leader politico – che vari giornali danno notizia, da settimane, di commissariamento e di rinvio dei congressi da Roma in giù a dopo le politiche». Il che ci imbarazza per l’eccessiva fiducia riposta in noi, tanto da pensare che siamo in grado di prevedere il futuro. La notizia del congresso saltato, infatti, è stata pubblicata dai colleghi di Repubblica Palermo il 18 aprile, due giorni dopo il nostro articolo. Di certo, però, non possiamo escludere che Raffaele Lombardo abbia avuto prima di noi l’informazione che contesta.

Il congresso del Mpa

Ne prendiamo atto. Consolandoci del fatto che dei problemi interni a FI e della travagliata strada verso i congressi – provinciale e regionale – scriviamo da mesi. Ma Lombardo, nella sua nota, non ci lascia con l’amaro. Anzi, lo fa con una notizia: annunciando che «il Mpa invece, coi suoi iscritti, delegati, dirigenti, ecc. celebrerà il suo congresso ed eleggerà la sua dirigenza». Notizia che diffondiamo con piacere per informare i nostri lettori.