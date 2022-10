RadioMediagol, dal lunedì al venerdì, alle 14:45, in diretta su Sestarete TV. Parte oggi il primo appuntamento

Si intensifica sempre di più la collaborazione tra il Gruppo RMB e la redazione di Mediagol, che da oltre dieci anni segue con grande passione, professionalità e puntualità le vicende del Palermo Calcio.

Grazie alla sinergia stretta negli ultimi mesi con il direttore responsabile William Anselmo e con il grande lavoro portato avanti dal vice direttore Leandro Ficarra e da tutto lo staff della fortunata realtà giornalistica palermitana, inizia anche per il nostro gruppo editoriale una nuova avventura televisiva dedicata alle vicende della società rosanero e della squadra guidata da Eugenio Corini.

Parte oggi alle 14:45, infatti, l’appuntamento con la nuova stagione di “RadioMediagol”, che andrà in diretta su Sestarete TV (visibile in tutta la Sicilia sul canale 81 del digitale terrestre) dal lunedì al venerdì, con ospiti, interviste e approfondimenti sulla stagione del Palermo FC e sul campionato di Serie B.

Trenta minuti al giorno, con un focus sempre attento affidato alla redazione di Mediagol.it, che non farà mai mancare l’attenzione ai tifosi, come ha sempre fatto in tanti anni di attività giornalistica.

Una grande opportunità per tutti i tifosi palermitani e per gli appassionati di calcio, sempre affamati di notizie sulla loro squadra del cuore.

L’appuntamento è quindi fissato per oggi alle 14:45, in diretta su Sestarete TV, con RadioMediagol!