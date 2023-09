Dal Cope di Catania una raccolta fondi per gli sfollati del terremoto in Marocco

Il Cope–Cooperazione Paesi emergenti di Catania e l’associazione El Amane di Marrakesh si mobilitano per gli aiuti agli sfollati del terremoto che ha scosso il Marocco. Il bilancio delle vittime, destinato a salire ancora, è di 2.500 persone circa, più della metà morte nel distretto di Al Haouz nelle montagne dell’Alto Atlante, dove ancora vi sono villaggi sotto le macerie e senza soccorsi, resi difficili dal crollo anche delle strade. «In questo scenario terribile e immediatamente dopo il tragico evento, è giunta la proposta di due soci e consiglieri del Cope – spiegano dall’associazione etnea – che trovandosi in Marocco al momento del terremoto ed essendo testimoni dell’immane tragedia che ha colpito il paese maghrebino, hanno accolto le richieste di aiuto provenienti dalle associazioni locali (tra le quali El Amane-Lotta per i diritti delle donne di Marrakesh con cui è stata avviata una collaborazione per progetti di sviluppo) per l’acquisto di generi di prima necessità, alimentare e sanitaria, da trasportare nei villaggi delle zone montane intorno a Marrakesh, raggiungibili perlopiù in elicottero, e per il trasporto dei feriti più gravi verso gli ospedali cittadini».

I promotori dell’iniziativa di solidarietà Insieme per il Marocco

Da oltre 40 anni il Cope ha costruito una storia di cooperazione e solidarietà tra il Nord e il Sud del mondo. Fondata nel 1983, l’associazione si è dedicata al rafforzamento dei rapporti con i Paesi del Sud del mondo attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo e attività di sensibilizzazione in Italia.

Attualmente è presente non solo in Italia, ma anche in diverse nazioni africane, come la Tanzania, il Madagascar, la Guinea Bissau, la Tunisia e il Senegal, dove attuano concreti progetti di sviluppo. L’Associazione El Amane è nata dall’iniziativa di Halima Oulami, ha come focus principale la difesa dei diritti delle donne e delle ragazze del quartiere di Sidi Youssef Ben Ali in Marocco. A partire dal 2000, l’associazione ha offerto formazioni complementari a giovani ragazze, educandole sui diritti umani e aiutandole ad integrarsi meglio nella società. Con un impegno costante verso l’empowerment femminile, l’associazione fornisce supporto psicologico, legale e formativo, aiutando le donne a costruire un futuro migliore.

Il Cope ed El Amane si uniscono per lanciare una campagna di raccolta fondi che mira a fornire un sostegno immediato alle vittime del terremoto in Marocco. Attraverso il loro consolidato network e l’esperienza nel campo della cooperazione e del supporto sociale, intendono agire come un baluardo di speranza e sostegno per le comunità colpite. «Vi invitiamo a diffondere e contribuire a questa raccolta – sottolineano dal Cope di Catania – sostenendo le iniziative sul terreno e aiutando a costruire ponti di solidarietà e assistenza. Ogni contributo conta e può fare la differenza nella vita di chi, in questo momento, ha perso tutto». Chiunque può donare attraverso canali distinti:

– Conto corrente bancario di Banca Etica intestato a Cooperazione Paesi Emergenti,

IBAN: IT34G0501804600000011351483, Swift/BIC: ETICIT22XXX (se fuori UE).

Causale: Emergenza Marocco.

– Su PayPal del Cope indicando come destinatario direzione@cope.it.

– Sui social: https://www.facebook.com/donate/1484038339029478/760176049482315/

– Sul sito: https://www.cope.it/emergenza-terremoto-marocco/