«Ha raccolto circa 16mila euro utilizzando la foto di un cane morto più di sette anni fa». La presunta truffa, denunciata dall’animalista siracusana Ilaria Fagotto, riguarda una raccolta fondi attivata da una donna residente a Pozzallo, in provincia di Ragusa.

La presunta truffa della raccolta fondi

Un post del 6 giugno del 2018 e poi un video di circa una settimana fa. «La cagnolina per cui la donna continua a chiedere soldi è la stessa», afferma a MeridioNews la presidente della Lega antispecista italiana (Lai) guardia nazionale Odv Ilaria Fagotto. Stessa foto, stesso animale, stessa donna che indossa addirittura la stessa maglietta di colore nero e si trova all’interno dello stesso abitacolo di un’auto. A cambiare è solo il nome della cagnolina: nel 2018 si chiamava Nina, adesso invece Rosina. La presunta truffa sulla raccolta fondi è stata ricostruita da Fagotto con il sostegno di una rete di animalisti locali.

«Ha chiesto e ottenuto, in pochi giorni, tantissimi soldi da tutta Italia, coinvolgendo anche realtà molto note e che godono di un’ottima credibilità», spiega Fagotto al nostro giornale. Tra queste c’è anche Casa Bau che, solo su Facebook, conta quasi 400mila followers. Un’organizzazione no profit che, in totale buonafede, avrebbe condiviso sui social l’appello della donna. «Proprio a loro, che avevano fatto da tramite, la signora ha già restituito 1600 euro. Ma noi – aggiunge l’attivista facendosi portavoce degli animalisti della zona – pretendiamo che restituisca fino all’ultimo centesimo». Anche perché, stando a quanto ricostruito da Fagotto, non sarebbe la prima volta che la donna tenterebbe una presunta truffa con una raccolta fondi di questo tipo.

L’aggressione all’animalista che ha denunciato

Dopo giorni di botta e risposta fatti di post, video e dirette sui social, Ilaria Fagotto qualche sera fa ha deciso di andare direttamente a Pozzallo. Un appuntamento concordato per assistere alla pratica dei bonifici per restituire i soldi delle donazioni. Ad accompagnarla anche un animalista locale. «Le ho rivolto dal vivo l’accusa della truffa sulla raccolta fondi per il cane – ricostruisce l’animalista a MeridioNews – e lei mi ha aggredita in strada. Ci sono dei testimoni». Un episodio avvenuto anche in diretta social di cui, però, la dinamica non è ancora chiara. Le immagini, infatti, sono confuse. Con il cellulare utilizzato per riprendere che, a un certo punto, cade a terra.

«Mi ha dato un pugno in faccia, proprio vicino all’occhio, e mi ha provocato una ferita», denuncia Fagotto. L’attivista ha già raccontato tutto ai carabinieri che erano intervenuti direttamente sul posto. Ed è poi andata in ospedale a farsi medicare. L’altra donna, invece, nel video lamenta di essere stata lei l’oggetto dell’aggressione e mostra anche un paio di occhiali rotti. «Li ha presi lei in mano e li ha rotti di proposito», sostiene l’animalista. In uno dei video postati dalla donna – che continua a negare ogni accusa – si vede la sua casa diventata una sorta di rifugio per cani e gatti e scaffali pieni di cibo per animali.

L’appello contro le donazioni truffa per gli animali

«Fa la finta tonta – sostiene l’animalista – ma è una grandissima abile attrice. Farò tutte le denunce opportune, tramite i nostri avvocati, per fare in modo che venga smascherata e per tutelare tutti gli animali suo possesso». Di truffe di questo tipo è pieno il web: foto di animali sofferenti, che muovono subito a commozione, accompagnate da richieste di denaro. «Verificate sempre prima di mandare donazioni – è l’appello di Ilaria Fagotto – Non buttate via il denaro che potrebbe, invece, servire per aiutare davvero animali bisognosi».