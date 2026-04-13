Foto da sito Regione Siciliana

Terme di Sciacca: due proposte per riaprirle dopo undici anni

13/04/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Due proposte per il recupero delle terme di Sciacca sono arrivate alla Regione siciliana. Le società Terme di Saturnia spa e Massinelli & Partners Consulting srl hanno presentato le proposte di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione e la gestione del complesso termale di Sciacca, in provincia di Agrigento.

Le due proposte per le terme di Sciacca

Il termine per la presentazione delle proposte per le terme di Sciacca è scaduto questa mattina alle 12. Così come previsto dall’ultima proroga dell’avviso pubblicato dal dipartimento delle Attività produttive della Regione siciliana. Le terme sono chiuse da undici anni. Per il loro recupero la Regione contribuisce con 50 milioni di euro a valere sui fondi Fsc attraverso il partenariato pubblico-privato. La formula è quella della finanza di progetto e prevede, oltre alla gestione dell’intero complesso, anche la concessione e la progettazione insieme all’esecuzione dei lavori.

Come previsto dall’avviso, le proposte sono state inviate attraverso la piattaforma telematica TuttoGare gestita dal dipartimento regionale tecnico. Adesso, saranno trasmesse al dipartimento delle Attività produttive che effettuerà la valutazione di interesse pubblico e, in caso di esito positivo per entrambe, si procederà alla nomina di una commissione giudicatrice.

Le parole di Renato Schifani

«Oggi si è compiuto un passaggio decisivo per il futuro delle terme di Sciacca – dice il presidente della Regione Renato Schifani -. Ci avviciniamo, infatti, alla soluzione di un problema storico grazie a un progetto strategico nel quale il mio governo crede fortemente fin dal primo giorno. Accogliendo anche l’utile suggerimento del presidente del gruppo parlamentare del Pd all’Ars, Michele Catanzaro».

Il «rilancio del turismo termale»

«Un risultato ottenuto grazie alla caparbietà e allo spirito di collaborazione tra gli uffici che hanno permesso di superare numerose criticità, anche sotto il profilo burocratico. Andiamo avanti – conclude Schifani – con l’obiettivo di restituire, nel più breve tempo possibile, piena funzionalità a un patrimonio unico. E creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro grazie al rilancio del turismo termale».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
Leggi la notizia

Due proposte per il recupero delle terme di Sciacca sono arrivate alla Regione siciliana. Le società Terme di Saturnia spa e Massinelli & Partners Consulting srl hanno presentato le proposte di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione e la gestione del complesso termale di Sciacca, in provincia di Agrigento. Le due proposte per le terme di Sciacca Il […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
di

Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Oroscopo del mese di aprile 2026
di

Ad aprile non si dorme mica, parola dell’oroscopo del mese 2026. Per quanto possa essere dolce, in quesi giorni i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – rinascono con Urano favorevole. I segni di terra godranno dei favori di Venere e della Luna, quindi amore e sentimento per Toro, Vergine e Capricorno. I segni […]

Business in chiaro

Agroalimentare, 70 milioni per la filiera: oltre la materia prima, cosa prevede il bando SRD13
di

Se negli ultimi anni l’agricoltura ha puntato molto sull’innovazione in campo, una delle sfide oggi più importanti riguarda ciò che accade dopo la produzione: trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ed è proprio sui passaggi della filiera agroalimentare che interviene il bando SRD13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze