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Prof di Medicina condannato per violenze sessuali: ribaltata la sentenza di primo grado

18/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il professore di Medicina Santo Torrisi è stato condannato a quattro anni di reclusione per violenze sessuali e molestie nei confronti di studentesse. Reati commessi tra il 2010 e il 2014, all’ospedale Vittorio Emanuele-Ferrarotto di Catania. La decisione è stata presa dalla terza sezione penale della Corte d’appello che ha accolto la richiesta della procura, ribaltando la sentenza del processo di primo grado in cui Torrisi era stato assolto.

Il prof condannato per le violenze sessuali

L’imputato è stato anche condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. E al pagamento delle spese e al risarcimento alle parti civili, con provvisionale di 10mila euro ciascuno. Il tribunale di Catania, nella sentenza di primo grado, aveva ritenuto che non era stata raggiunta la prova della violenza sessuale. Perché il professore avrebbe «appoggiato i palmi al seno» di una studentessa, ma «senza una pressione particolare delle mani».

L’accusa davanti alla Corte d’appello, che aveva chiesto la condanna a sei anni, era rappresentata in aula dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto procuratore generale Andrea Ursino. Alla richiesta della procura si erano associate le parti civili. Quattro delle sette donne identificate come parti offese e l’azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Catania

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