foto di Dario De Luca

Una processione di Sant’Agata così veloce non se la ricorda nessuno. Il giro esterno del fercolo della patrona di Catania, almeno negli ultimi anni, non è mai stato in orario, così puntuale. La salita dei Cappuccini è stata fatta quattro ore e mezzo prima rispetto all’anno scorso. Intanto, il fercolo con il busto quest’anno è riuscito a entrare nella chiesa di Sant’Agata la Vetere. Nel 2023 a causa della rottura del cordone prima della salita dei Cappuccini, mentre nel 2024 per i ritardi durante il percorso.

Una processione, quella del giro esterno di oggi, che era iniziata alla fine della messa dell’aurora. Durante la quale, nel corso dell’omelia, l’arcivescovo di Catania Luigi Renna ha fatto diversi i riferimenti ai carcerati, alle giovani mamme catanesi e pure ai progetti di risanamento di alcuni quartieri del capoluogo etneo. Temi che ha ripreso anche nel corso del discorso fatto poco prima della salita dei Cappuccini.