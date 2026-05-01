Foto di Cgil

Primo Maggio, Mannino: «In Sicilia si è poveri anche se si lavora»

01/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il corteo del Primo Maggio è partito dalla Casa del Popolo di Piana degli Albanesi per raggiungere Portella della Ginestra, luogo simbolo della memoria collettiva dove nel 1947 si consumò la strage di braccianti e dove oggi sorge il memoriale. Una giornata che ha unito ricordo e rivendicazione, rilanciando i temi del lavoro dignitoso e della pace. «Dedichiamo questo Primo Maggio ai temi del lavoro dignitoso e della pace, riproponendoli come obiettivi per i quali il nostro impegno continua», ha dichiarato il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.

I numeri della precarietà

Mannino ha evidenziato le criticità del mercato del lavoro nell’Isola: «In Sicilia circa 200mila lavorano part time, il 14,8 per cento della forza lavoro, 250mila a tempo determinato e 125mila sono gli stagionali». Una condizione che si traduce in precariato, bassi salari e redditi annui inferiori di circa 7mila euro rispetto alla media nazionale. «Insomma, quando non si è disoccupati, si è poveri pur lavorando», ha aggiunto, sottolineando come al lavoro povero corrispondano pensioni altrettanto basse, con un impatto ancora più forte sulle donne. A ciò si aggiungono le emergenze legate alla sicurezza sul lavoro, con 16 morti dall’inizio dell’anno, e al dilagare del lavoro nero, che priva i lavoratori di diritti fondamentali.

Sviluppo e diritti

Secondo il segretario della Cgil Sicilia, la crescita economica passa necessariamente dalla qualità del lavoro: «La crescita di una economia presuppone la qualità del lavoro che significa applicare leggi e contratti e restituire dignità a chi lavora». Mannino ha quindi ribadito la necessità di creare condizioni favorevoli allo sviluppo del sistema produttivo, sostenendo lavoratori e lavoratrici con diritti, tutele e condizioni di vita adeguate. «È questo il messaggio che questo Primo Maggio mandiamo alle istituzioni nazionali e regionali e al mondo dell’impresa», ha concluso.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026
di

La settimana che chiude aprile, da lunedì 27, cambia l’assetto di qualcosa di fondamentale: ad annunciarlo all’oroscopo della nostra rubrica è l’arrivo dell’originale Urano in Gemelli. I segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – trovano molta motivazione nel rinnovare la propria vita. Mentre i terra – Toro, Vergine e Capricorno – ritrovano motivazione e […]

Agenda Formazione

Fondi interprofessionali: come la formazione trasforma un costo aziendale in opportunità
di

In un mondo in continua trasformazione, anche la formazione diventa una necessità costante. E strategica, per rimanere competitivi sul mercato. Non solo come singoli lavoratori, ma anche per le imprese, soprattutto piccole e medie. Che spesso, però, non sanno di avere già a disposizione uno strumento concreto, senza incidere sui propri bilanci. Si tratta dei […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze