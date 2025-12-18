Anche quest’anno torna il presepe vivente della comunità di Pollina, un’esperienza suggestiva da vivere in famiglia nel periodo del Santo Natale. Un percorso che si snoda tra le strade del centro storico del borgo madonita e che coinvolge l’intera comunità, impegnata in modo totalmente volontario per valorizzare il proprio paese e far conoscere cultura e tradizioni locali.

Il racconto della Natività

Il presepe di Pollina racconta la nascita del bambino Gesù intrecciandola con la storia del borgo, che per l’occasione si trasforma in una piccola Betlemme vivente. Attraverso un itinerario composto da 42 scene, visitatori di tutte le età vengono accompagnati in un viaggio nel tempo, riscoprendo la bellezza di una vita semplice e autentica, fatta di valori, gesti quotidiani e sorrisi.

Si tratta di un presepe capace di coinvolgere tutti e cinque i sensi: il gusto, grazie alle sette degustazioni proposte lungo il percorso; la vista, con i colori del bazar, il fuoco tra le rovine del Tempio e la cura di ogni dettaglio scenografico; l’udito, attraverso le musiche che accompagnano il cammino e le cantilene dei bambini della scuola; l’olfatto, con i profumi degli incensi, del vino cotto e del pane appena sfornato;

il tatto, nell’angolo degli artisti, dove ciascuno potrà lasciare un segno del proprio passaggio all’interno del Presepe Vivente.

Quest’anno sono state avviate importanti collaborazioni con l’IISS Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato di Cefalù e con l’Istituto comprensivo Pollina – San Mauro Castelverde. L’obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi in un percorso di conoscenza delle tradizioni, degli usi e dei costumi del passato, creando un vero e proprio ponte generazionale tra epoche diverse. Ogni anno, inoltre, il presepe diventa occasione per un significativo lavoro di riqualificazione urbana. I volontari rendono accessibili diverse antiche abitazioni del centro storico, messe gentilmente a disposizione dai proprietari, che vengono ringraziati per la loro preziosa collaborazione. Case che conservano intatto il fascino del tempo e che, per l’evento, vengono sistemate e aperte ai visitatori.

Le date in programma sono 26, 27 e 28 dicembre, con orario di apertura dalle 15.30 alle 20.00. È previsto un biglietto d’ingresso: 10 euro per gli adulti; 7 euro per i bambini dai 5 ai 10 anni; ingresso gratuito per i bambini fino a 4 anni. Il ticket comprende una visita guidata della durata di circa due ore, sette degustazioni (pane cunzato, pane fritto, tuma fresca, ricotta calda, birra alla manna, vino cotto e biscotto al vino), spettacoli lungo il percorso e il servizio navetta da e per l’area parcheggio. Le riduzioni e le gratuità dovranno essere documentate il giorno dell’evento. Si segnala che il circuito, sviluppandosi lungo il centro storico caratterizzato da ciottoli e scalinate, non è consigliato a carrozzine e passeggini.

Per informazioni: 329 9263065 – 320 0303310.

I biglietti possono essere acquistati in loco oppure online sul sito ufficiale: www.presepeviventepollina.it.