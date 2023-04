Covo di pregiudicati in un bar a Villasmundo, sospesa licenza per una settimana

Un bar di Villasmundo, in provincia di Siracusa, è stato chiuso temporaneamente dai carabinieri, perché ritenuto punto di ritrovo di persone con precedenti penali e socialmente pericolose. Si tratta del bar Seven nella frazione di Melilli, la cui presenza abituale di pregiudicati e malviventi è emersa nel corso di vari controlli effettuati dai militari, da gennaio 2022 a febbraio 2023. Le numerose segnalazioni trasmesse al questore di Siracusa hanno consentito l’emissione del provvedimento di chiusura che, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, permetterà per sette giorni, di sottrarre a soggetti ritenuti pericolosi, un luogo di abituale aggregazione e rimarcare la costante attività di monitoraggio operata dai carabinieri.