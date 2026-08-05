Foto di carabinieri

Un appartamento disabitato trasformato in un deposito clandestino di cocaina, marijuana, munizioni e perfino di un silenziatore per pistola. È la scoperta fatta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Catania nel quartiere San Cristoforo, al termine di un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di oltre un chilo di cocaina già in parte suddivisa in dosi pronte per lo spaccio.

Il blitz dei carabinieri in via Delfo

L’intervento è stato eseguito con il supporto del nucleo Cinofili di Nicolosi e ha interessato uno stabile fatiscente di via Delfo, ritenuto dagli investigatori un possibile punto di riferimento per le attività di traffico e stoccaggio di sostanze stupefacenti. Prima della perquisizione, i militari hanno cinturato l’area, presidiando gli accessi all’edificio e le vie circostanti, per impedire eventuali fughe o movimenti sospetti.

L’ispezione si è concentrata su un appartamento abbandonato al terzo piano dello stabile. Qui, all’interno di un’intercapedine, i carabinieri hanno scoperto una busta contenente un ingente quantitativo di droga accuratamente occultata. Il sequestro comprende oltre un chilo di cocaina, di cui più di 600 grammi in pietra confezionati sottovuoto in tre involucri, otto dosi già pronte per la vendita al dettaglio e altre sette dosi di marijuana.

La perquisizione ha consentito inoltre di recuperare 44 cartucce di diverso calibro – 380 Auto, 6.35 e 7.65 – e un silenziatore compatibile con una pistola. Un ritrovamento che, secondo gli investigatori, conferma il livello di pericolosità del deposito clandestino e lascia ipotizzare la disponibilità di armi da parte di chi gestiva il materiale sequestrato. Droga, munizioni e silenziatore sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per risalire ai responsabili.