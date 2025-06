Pachino, la pistola nascosta sotto il cuscino del divano: in carcere un 39enne

Una pistola a salve calibro 38 con cinque cartucce, priva di tappo rosso e modificata per essere resa offensiva. È ciò che i carabinieri di Pachino (in provincia di Siracusa) hanno trovato a un 39enne, con precedenti penali per reati in materia di armi, contro la persona e il patrimonio, che è stato arrestato in flagranza di reato. L’arma è stata trovata, durante una perquisizione a casa del 39enne a Pachino, nascosta sotto il cuscino del divano della cucina. La pistola è stata sequestrata dai militari anche per effettuare ulteriori accertamenti. Intanto, il 39enne pachinese arrestato è stato portato nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa.