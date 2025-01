Passeggia con gli amici con una pistola carica in tasca: arrestato un 26enne a Francofonte

Una normale passeggiata tra amici, conclusa però con un arresto. È successo la sera dell’Epifania in piazza Carmine Vecchio, a Francofonte, nel Siracusano, quando i carabinieri hanno arrestato un 26enne, con precedenti per droga, trovato in possesso – illegalmente – di una pistola con relative munizioni. Il ragazzo era in piazza insieme a due conoscenti quando, durante una perquisizione, i militari gli hanno trovato in una tasca del giubbotto l’arma pronta all’uso. Dai successivi accertamenti, la pistola è risultata rubata in una casa in provincia di Udine nel 2015. Motivo per cui, ai reati contestati, si aggiunge anche la ricettazione. Il 26enne è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Caltagirone. Solo l’ultimo dei ritrovamenti di armi effettuati di recente dai Carabinieri del Siracusano, con i militari di Augusta che, il 17 dicembre, avevano sequestrato quattro pistole con relative munizioni e arrestato due 22enni. In quel caso, erano stati trovati anche 200 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi e 600 euro ritenuti provento dello spaccio. Un terzo giovane era stato denunciato in stato di libertà perché ritenuto coinvolto solo marginalmente nell’attività di spaccio.