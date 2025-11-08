Piove all’interno del museo archeologico Paolo Orsi di Siracusa: «Inconcepibile»

08/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Pioggia all’interno del museo Paolo Orsi di Siracusa. «È assurdo come le violente precipitazioni che hanno interessato la città di Siracusa nella giornata di ieri abbiano causato pesanti infiltrazioni di acqua piovana all’interno del museo Paolo Orsi». La denuncia arriva dal deputato regionale del Partito democratico Tiziano Spada.

La pioggia al museo Paolo Orsi

Dopo le precipitazioni che ieri hanno interessato anche il capoluogo aretuseo, la pioggia è arrivata perfino all’interno del museo Paolo Orsi. Il deputato del Pd Tiziano Spada ha già annunciato che, a tale proposito, convocherà il direttore del Parco archeologico. «Chiederò spiegazioni – anticipa Spada – su un evento che non può essere la normalità per una struttura che, ogni anno ospita, migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo». Il deputato del Pd e sindaco di Solarino (nel Siracusano) ha già fatto sapere con una nota l’intenzione di comprendere come sia possibile che si siano allagate le sale che ospitano reperti storici all’interno del museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa.

Il deputato Spada convoca il direttore del Parco archeologico

«Il museo – aggiunge Spada nel comunicato – rappresenta un vanto non solo per la Sicilia, ma per l’Italia intera. Quello che abbiamo dovuto vedere è inconcepibile e – sottolinea il deputato del Pd – incide negativamente sull’immagine che viene veicolata all’esterno della città di Siracusa. A questo proposito, ho deciso di convocare in IV commissione regionale Cultura, formazione e lavoro il direttore del Parco archeologico di Siracusa. Per capire – continua Spada – in che modo siano state investite le risorse interne e quali lavori si intenda realizzare per risolvere il problema al museo Paolo Orsi».

«Eventi che danneggiano tutto il territorio»

Tiziano Spada, deputato del Pd

«Considerando quanto accaduto, viene da pensare se non fosse il caso di chiedersi se il numero di visitatori del museo non dipenda anche dallo stato della struttura e dalle infiltrazioni che creano disservizi». Una domanda che adesso, dopo la pioggia all’interno del museo Paolo Orsi di Siracusa, l’onorevole Tiziano Spada intende fare direttamente al direttore del Parco archeologico. «Vedere le infiltrazioni di acqua nelle teche che custodiscono reperti dal valore artistico inestimabile fa male non solo agli appassionati di arte, ma alla comunità intera. È impensabile che a Siracusa, candidata al ruolo di Capitale della Cultura 2033, le testimonianze storico-culturali non siano messe in sicurezza. Per questo – conclude Spada – occorre conoscere come gli enti competenti stiano lavorando per scongiurare altri allagamenti ed eventi che danneggiano tutto il territorio».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 novembre 2025
Leggi la notizia

Pioggia all’interno del museo Paolo Orsi di Siracusa. «È assurdo come le violente precipitazioni che hanno interessato la città di Siracusa nella giornata di ieri abbiano causato pesanti infiltrazioni di acqua piovana all’interno del museo Paolo Orsi». La denuncia arriva dal deputato regionale del Partito democratico Tiziano Spada. La pioggia al museo Paolo Orsi Dopo […]

Quad e moto all’interno del Parco dell’Etna: multati i conducenti
Leggi la notizia

Pioggia all’interno del museo Paolo Orsi di Siracusa. «È assurdo come le violente precipitazioni che hanno interessato la città di Siracusa nella giornata di ieri abbiano causato pesanti infiltrazioni di acqua piovana all’interno del museo Paolo Orsi». La denuncia arriva dal deputato regionale del Partito democratico Tiziano Spada. La pioggia al museo Paolo Orsi Dopo […]

Totò Cuffaro si dimette da segretario nazionale della Democrazia cristiana
Leggi la notizia

Pioggia all’interno del museo Paolo Orsi di Siracusa. «È assurdo come le violente precipitazioni che hanno interessato la città di Siracusa nella giornata di ieri abbiano causato pesanti infiltrazioni di acqua piovana all’interno del museo Paolo Orsi». La denuncia arriva dal deputato regionale del Partito democratico Tiziano Spada. La pioggia al museo Paolo Orsi Dopo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 novembre 2025
di

La settimana dal 10 novembre 2025 inizia con cambi planetari importantissimi ed ecco l’oroscopo, segno per segno, della nostra rubrica astrologica. Venere dallo Scorpione desidera di più e più visceralmente. Marte e Mercurio dal Sagittario sembrano rinvigorire tutto. E lo sentiranno forte e chiaro Ariete e Leone, ma ne beneficeranno anche Acquario e Bilancia. ARIETE […]

Oroscopo speciale: con Mercurio in Sagittario attenti alle parole
di

L’intelligente Mercurio entra nel segno del Sagittario: ed ecco che l’oroscopo segnala come mischierà il suo acume con l’esagerazione del segno. Parole da dosare, ma che non vogliono il bavaglio. E istinti da controllare, ma consapevoli. Mercurio sarà molto meno mentale del solito, anche perché godrà della compresenza del pianeta Marte, attraversando i gradi del […]

Oroscopo di oggi: Luna piena in Toro, la più brillante dell’anno
di

Splendida questa super Luna piena di oggi 5 novembre 2025: la più brillante dell’anno, che merita un oroscopo altrettanto smagliante. Cosa accade nello zodiaco con questa magnifica Luna, per di più in un suo segno elettivo, il Toro? Scopriamo nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica. ARIETE Niente vi impedirà, sotto questa splendida Luna, di […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]