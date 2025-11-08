Pioggia all’interno del museo Paolo Orsi di Siracusa. «È assurdo come le violente precipitazioni che hanno interessato la città di Siracusa nella giornata di ieri abbiano causato pesanti infiltrazioni di acqua piovana all’interno del museo Paolo Orsi». La denuncia arriva dal deputato regionale del Partito democratico Tiziano Spada.

La pioggia al museo Paolo Orsi

Dopo le precipitazioni che ieri hanno interessato anche il capoluogo aretuseo, la pioggia è arrivata perfino all’interno del museo Paolo Orsi. Il deputato del Pd Tiziano Spada ha già annunciato che, a tale proposito, convocherà il direttore del Parco archeologico. «Chiederò spiegazioni – anticipa Spada – su un evento che non può essere la normalità per una struttura che, ogni anno ospita, migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo». Il deputato del Pd e sindaco di Solarino (nel Siracusano) ha già fatto sapere con una nota l’intenzione di comprendere come sia possibile che si siano allagate le sale che ospitano reperti storici all’interno del museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa.

Il deputato Spada convoca il direttore del Parco archeologico

«Il museo – aggiunge Spada nel comunicato – rappresenta un vanto non solo per la Sicilia, ma per l’Italia intera. Quello che abbiamo dovuto vedere è inconcepibile e – sottolinea il deputato del Pd – incide negativamente sull’immagine che viene veicolata all’esterno della città di Siracusa. A questo proposito, ho deciso di convocare in IV commissione regionale Cultura, formazione e lavoro il direttore del Parco archeologico di Siracusa. Per capire – continua Spada – in che modo siano state investite le risorse interne e quali lavori si intenda realizzare per risolvere il problema al museo Paolo Orsi».

«Eventi che danneggiano tutto il territorio»

Tiziano Spada, deputato del Pd

«Considerando quanto accaduto, viene da pensare se non fosse il caso di chiedersi se il numero di visitatori del museo non dipenda anche dallo stato della struttura e dalle infiltrazioni che creano disservizi». Una domanda che adesso, dopo la pioggia all’interno del museo Paolo Orsi di Siracusa, l’onorevole Tiziano Spada intende fare direttamente al direttore del Parco archeologico. «Vedere le infiltrazioni di acqua nelle teche che custodiscono reperti dal valore artistico inestimabile fa male non solo agli appassionati di arte, ma alla comunità intera. È impensabile che a Siracusa, candidata al ruolo di Capitale della Cultura 2033, le testimonianze storico-culturali non siano messe in sicurezza. Per questo – conclude Spada – occorre conoscere come gli enti competenti stiano lavorando per scongiurare altri allagamenti ed eventi che danneggiano tutto il territorio».