Oltre 26mila pillole di ecstasy Mdma sequestrate a Trapani

Oltre 26mila pillole di ecstasy Mdma sono state sequestrate in provincia di Trapani. Nei giorni scorsi, un’ennesima operazione della polizia ha portato al sequestro di oltre 26mila pillole di ecstasy Mdma per 17 chili e valore di mercato stimato intorno ai 780mila euro.

Le pillole di ecstasy Mdma a Trapani

La vicenda si inquadra nell’ambito di mirate iniziative investigative, condotte in questa provincia dalla squadra mobile, con il supporto del sevizio centrale operativo e della Sisco di Palermo. Operazioni finalizzate al contrasto della commercializzazione dello stupefacente, verosimilmente proveniente dal Nord Europa e destinato alle piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e dei comuni immediatamente limitrofi della provincia di Trapani. L’operazione ha portato all’arresto di un uomo e una donna.

L’arresto

L’uomo, cittadino italiano di origini tunisine con precedenti per furto e minacce, era stato osservato,

in diverse occasioni, entrare nell’abitazione della donna, nel centro storico di Marsala. E uscirne con

buste voluminose, che riponeva nel portabagagli del proprio veicolo con fare sospetto. Il giorno dell’arresto è stato raggiunto in strada dalla donna, un’incensurata di origini tunisine titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia. In quella occasione, la donna portava con sé delle buste, che venivano prontamente prelevate dal complice e riposte, celermente, nel portabagagli del veicolo nella sua disponibilità.

Due persone in carcere

Al successivo controllo, i due sono risultati in possesso di oltre 16 chili di ecstasy, tra pasticche

azzurre e rosa e polvere di ecstasy di colore rosa. I due sono stati condotti in carcere. La conseguente richiesta della procura di Marsala, di convalida e applicazione di una misura cautelare, è stata accolta dal gip, che ha sottoposto entrambi alla custodia in carcere. Già a gennaio scorso, la polizia aveva sequestrato 2767 pillole di ecstasy, per complessivi 1200 grammi. A detenerle nella propria abitazione era una giovane donna di origini tunisine ma cittadina italiana, madre di due figli minorenni, con lei conviventi. La donna, con precedenti per contrabbando, è attualmente sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, anche in questo caso richiesta dalla procura di Marsala.