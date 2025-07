Pillirina, stop al permesso di costruire. Legambiente: «Istituire la riserva per tutelare l’area»

Foto di Marta Silvestre

Con la sentenza pubblicata dal tribunale amministrativo regionale (Tar) per la Sicilia sezione di Catania è stato accolto il ricorso presentato da Legambiente Sicilia contro il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Siracusa alla società Elemata Maddalena Srl, relativo ai «lavori di riqualificazione nell’area costiera di Punta della Mola», da realizzare mediante «restauro e consolidamento» dei ruderi della batteria militare Emanuele Russo. Il Comune di Siracusa aveva, infatti, assentito l’edificazione di abitazioni private poste a pochissimi metri dal mare, consentendo la trasformazione di fabbricati che non hanno mai avuto destinazione abitativa. Legambiente e il Consorzio Plemmirio contestavano la legittimità dell’intervento edilizio in una zona di altissimo pregio naturalistico, ricadente all’interno della Zona di Conservazione speciale (Zcs, ex sito di importanza comunitaria) Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino e prospiciente all’area marina protetta del Plemmirio.

Le principali doglianze riguardavano la presunta violazione dei vincoli paesaggistici, ambientali e urbanistici, la dubbia destinazione d’uso degli immobili oggetto di recupero, e la presunta inedificabilità della zona, la mancata valutazione di incidenza ambientale (Vinca), finalizzata ad accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 (come quello in questione). Proprio sull’omesso svolgimento della Vinca, il Tar di Catania ha riconosciuto la fondatezza del ricorso. Infatti, sebbene la società controinteressata avesse depositato lo studio di incidenza e il Comune avesse informato il Dipartimento regionale competente, il Comune non ha espresso alcuna valutazione motivata sullo studio presentato, limitandosi a richiedere un parere alla Regione e a rilasciare il permesso di costruire in assenza di riscontro. Un modo di operare irrituale e contrario alle esigenze di tutela delle aree di particolare rilevanza naturalistica come la Pillirina.

Così il Tar, chiarito che la valutazione di incidenza non può essere tacita ma deve risultare da un’istruttoria espressa e motivata, ha annullato il permesso di costruire, ordinando al Comune di riattivare l’iter procedimentale e di concludere l’autorizzazione solo dopo aver effettuato e motivato adeguatamente la Vinca. Legambiente intende partecipare all’eventuale riapertura della procedura di Valutazione di incidenza e invita le altre associazioni ambientaliste e chi ha a cuore la Pillirina di fare altrettanto, scongiurando che il Comune possa rilasciare ulteriori provvedimenti incompatibili con le esigenze di tutela di questo straordinario tratto di costa finora risparmiato dal cemento. «Lo ripetiamo – dice Tommaso Castronovo presidente di Legambiente Sicilia – l’unica soluzione per offrire una prospettiva di fruizione sostenibile e economicamente duratura di questo luogo di impareggiabile bellezza è l’istituzione della riserva naturale orientata della Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena, il cui iter è stato avviato nel 2011 ma non ancora concluso dalla Regione Siciliana».

«Istituzione che dovrà avvenire nel rispetto dei valori naturalistici, archeologici e paesaggistici dell’area e contemplare il vincolo di inedificabilità assoluta – continua Castronovo – così come del resto ha chiaramente statuito il Cga con sentenza emessa alcuni mesi fa di rigetto del ricorso proposto dalla società Elemata Maddalena avverso il Piano Paesaggistico. L’istituzione della riserva consentirà di tutelare la bellezza di un luogo di grande fascino, che racchiude in sé tutta la bellezza e la storia di Siracusa, e di scongiurare definitivamente la realizzazione di qualsiasi intervento edificatorio, sia la rifunzionalizzazione di costruzioni esistenti sia di nuovi manufatti per finalità turistiche».