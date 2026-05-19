Tribunale di Ragusa

Violenza sessuale a Ragusa, condanna a 3 anni e mezzo

19/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo di origine romena è stato condannato dal Tribunale collegiale di Ragusa (presidente Elio Manenti, a latere Gemma Occhipinti e Giovanni La Terra) a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Il reato è quello di violenza sessuale ai danni di una donna carabiniere. Inoltre, l’uomo si è reso responsabile di lesioni ad altri due militari dell’Arma e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti a Scicli, nel Ragusano, l’1 agosto del 2025. Secondo la ricostruzione del PM, Marco Rota, i carabinieri chiamati sul posto dallo stesso imputato, avevano cercato di calmare l’uomo ma ne erano stati aggrediti.

Con una furia incontenibile l’imputato aveva ferito due militari, aveva preso per il collo la donna maresciallo e l’aveva palpeggiata al seno. Poi si era abbassato, o ha fatto il gesto di farlo, i pantaloni. Il difensore dell’uomo, l’avvocato Fabrizio Cavallo, aveva chiesto l’assoluzione per il reato di evasione e di violenza sessuale mancando l’elemento soggettivo del reato e il minimo della pena per le lesioni e la resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo venne placato con una scarica di taser e poi trattato con sedativi dal personale del 118 giunto sul posto. Il Tribunale ha condannato l’uomo – che ha già scontato quasi un anno di custodia cautelare – per violenza sessuale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È stato però assolto dall’evasione ed è stato liberato.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026
di

Gli effetti della Luna nuova in Toro si fanno sentire in questa settimana dal 18 maggio 2026: con un oroscopo che parla la lingua della novità. Ecco come, segno per segno, nell’approfondimento settimanale della nostra rubrica astrologica. Ariete Per voi Ariete l’oroscopo della settimana dal 18 maggio, dopo la Luna nuova appena occorsa, tra la […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Nuova Sabatini 2026, accesso al credito agevolato per le imprese: i punti da non trascurare
di

In un contesto economico in cui l’accesso al credito resta uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese, la Nuova Sabatini si conferma anche per il 2026 come una delle misure pubbliche più utilizzate per sostenere gli investimenti produttivi. Si tratta di uno strumento che, negli anni, dimostra una continuità rara nel panorama degli incentivi […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze