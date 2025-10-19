Picchia di nuovo il padre appena uscito dall’ospedale a Catania. Maltrattamenti in famiglia ed estorsione, sono questi i reati per cui la polizia ha arrestato un 31enne catanese.

La chiamata dei testimoni

Una chiamata arrivata al numero unico di emergenza (112) ha allertato gli agenti che sono intervenuti nel quartiere Picanello di Catania. A telefonare sono stati proprio alcuni residenti della zona che sono stati testimoni di un’aggressione in strada compiuta da un uomo nei confronti dei genitori. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo anziano per terra, con una gamba steccata e il volto tumefatto, mentre il figlio si era già allontanato.

L’aggressione nei confronti del padre

A causa della violenza subita, i sanitari del 118 intervenuti hanno trasportato l’anziano d’urgenza in ospedale in crisi respiratoria. Nel nosocomio l’anziano è rimasto ricoverato nel reparto di Terapia semintensiva, intubato per diverse ore. Entrati nell’abitazione dei due anziani, gli agenti hanno constatato che la casa era in un completo stato di disordine. Non trovando il figlio, che nel frattempo era fuggito dalla porta sul retro, hanno seguito i genitori in ospedale per cercare di ricostruire i fatti.

Picchia il padre appena uscito dall’ospedale a Catania

Secondo quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, la notte precedente l’uomo sarebbe già stato aggredito dal figlio. In quella occasione, l’uomo gli avrebbe procurato la frattura di quattro costole. Tanto da costringerlo ad andare in ospedale per ricevere le necessarie cure mediche. Ancora all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale, l’anziano ha chiamato la polizia. Agli agenti ha raccontato di avere paura di tornare a casa, perché probabilmente avrebbe trovato il figlio. A quel punto, i poliziotti avrebbero consigliato di richiamare non appena fosse stato dimesso, per accompagnarlo a casa.

L’uomo, però, è rientrato nella propria abitazione solo insieme alla moglie. Una volta dentro casa, il figlio si sarebbe scagliato di nuovo contro di lui, nonostante fosse dolorante e avesse difficoltà a deambulare a causa della gamba steccata. L’anziano sarebbe stato picchiato e lasciato per terra, quasi in fin di vita, fino all’arrivo dei poliziotti.

Le violenze del figlio

In ospedale, i poliziotti hanno appreso delle reiterate minacce e violenze che i coniugi sarebbero stati costretti a subire da parte del figlio. Stando a quanto emerso, l’obiettivo sarebbe stato quello di costringere i genitori ad andare via di casa. Inoltre, i coniugi hanno denunciato di avere anche subito diverse estorsioni da parte del figlio che avrebbe sempre cercato nuovi modi per ottenere denaro da loro.

Nel corso del suo racconto, la donna ha ricevuto una chiamata proprio dal figlio. Nel corso della conversazione l’uomo l’avrebbe minacciata di nuovo e le avrebbe intimato di non fare mai più rientro a casa. Durante la chiamata, la donna è riuscita a scoprire che il figlio in quel momento si trovava in piazza Trento a Catania.

L’arresto

Così i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo e bloccarlo. Visti i reiterati e gravi atti di violenza verso i genitori, gli agenti hanno arrestato il 31enne. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo ha diversi precedenti penali per reati contro la persona. Ed è stato già denunciato per maltrattamenti dalla madre qualche anno fa. Informato di quanto accaduto, il pubblico ministero di turno ha disposto che l’arrestato fosse condotto nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania. In carcere il 31enne resta in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice.