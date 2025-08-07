Minaccia e aggredisce da anni i genitori per la paghetta giornaliera: arrestato 45enne di Misterbianco

07/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Denunciare il proprio figlio ai carabinieri per salvarsi la vita. È la difficile scelta presa da un 71enne di Misterbianco, nel Catanese, che ha chiamato i militari segnalando un’aggressione da parte del figlio: un 45enne incensurato, adesso accusato di estorsione e maltrattamenti in famiglia e trasferito nel carcere di piazza Lanza, a Catania. Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe solo l’ultimo episodio di una situazione che va avanti dal 2018, cioè da quando il figlio, assuntore di crack, ha iniziato a chiedere una sorta di paghetta giornaliera, con somme che sono andate aumentando da 20 a 50 euro, accumulando, fino a oggi, circa 35mila euro.

All’arrivo in casa, intorno alle 18.30, i carabinieri hanno trovato il padre sul pianerottolo, con una ferita sanguinante sul braccio e una contusione sul viso. L’ingresso in casa ha poi permesso ai militari di sentire il figlio mentre rivolgeva delle parole sconnesse alla madre, visibilmente agitata. Secondo la ricostruzione dei fatti, il 45enne avrebbe chiesto, per l’ennesima volta, dei soldi ai genitori: nello specifico, 15 euro per pagare il barbiere. Davanti al rifiuto della madre e allo scaldarsi della situazione, il padre sarebbe intervenuto in difesa della moglie, filmando anche con il proprio cellulare l’atteggiamento minaccioso del figlio che, a quel punto ancora più innervosito, lo avrebbe aggredito con calci e pugni. Fino a quando il genitore non è riuscito a scappare e a chiamare i soccorsi.

