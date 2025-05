Messina: picchia la compagna e chiama il 112 fingendosi la vittima

A Messina, un 44enne è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della convivente. È stato lo stesso indagato a chiamare il numero unico per le emergenze (112) segnalando una lite. Una richiesta che, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata solo un escamotage per minimizzare quanto accaduto. I poliziotti hanno infatti accertato che, durante la discussione, l’uomo avrebbe colpito la compagna convivente con un calcio e, dopo averla afferrata violentemente dal polso, l’avrebbe scaraventata sul letto, continuando a picchiarla. La donna ha raccontato di avere subito minacce, anche di morte, e ha denunciato agli agenti anche diverse aggressioni passate.