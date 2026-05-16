Picchia la compagna davanti al commissariato di Gela, arrestato

16/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Si era presentato al commissariato di polizia di Gela insieme alla compagna per adempiere all’obbligo di firma, ma all’uscita l’ha aggredita violentemente perché la donna non voleva seguirlo. Il 42enne, secondo la ricostruzione, l’avrebbe scaraventata a terra, poi afferrata per i capelli e colpita ripetutamente al volto e alla testa.

L’intervento della polizia e i soccorsi

L’uomo è stato immediatamente bloccato dagli agenti e arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate al volto. Dopo le cure, la donna ha presentato formale denuncia, riferendo una situazione di grave controllo e paura, raccontando anche di essere stata segregata in casa e violentata.

Le accuse e la misura cautelare

Il 42enne è stato inoltre denunciato alla procura di Gela per sequestro di persona e violenza sessuale. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico. La donna è stata invece collocata in una comunità protetta.

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