Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la tangenziale di Catania, tra gli svincoli Gravina di Catania e Misterbianco in direzione Siracusa. Secondo le prime informazioni sono tre i mezzi coinvolti: due macchine e un furgone. Il traffico al momento è bloccato e si registrano lunghe code. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.