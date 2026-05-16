Tangenziale di Catania, incidente tra gli svincoli di Gravina e Misterbianco

16/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la tangenziale di Catania, tra gli svincoli Gravina di Catania e Misterbianco in direzione Siracusa. Secondo le prime informazioni sono tre i mezzi coinvolti: due macchine e un furgone. Il traffico al momento è bloccato e si registrano lunghe code. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

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