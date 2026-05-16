Neonata muore dopo lo sbarco a Lampedusa: fatale l’ipotermia

16/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una neonata di circa un mese è morta a Lampedusa dopo essere sbarcata insieme ad altri migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola, secondo le prime informazioni, sarebbe deceduta a causa di una grave ipotermia. Subito dopo l’arrivo sull’isola, la bambina e la madre sono state trasferite d’urgenza al Poliambulatorio, ma la neonata è morta durante il trasporto.

I soccorsi in mare

Il gruppo viaggiava a bordo di un barchino partito dalla Tunisia ed è stato intercettato e soccorso da una motovedetta della guardia di Finanza. Complessivamente erano presenti 56 migranti, tra cui sette donne e sei minori. I medici intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina.

I migranti arrivati sull’isola

Secondo quanto emerso, i migranti provenivano da diversi Paesi africani, tra cui Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone.

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