Foto di carabinieri

Lavoro nero e contrasto alle irregolarità. I carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro e del comando Provinciale di Palermo hanno eseguito una serie di controlli in bar, ristoranti, comunità alloggio, centri fitness, negozi e strutture alberghiere tra il capoluogo e la provincia. Al termine delle ispezioni sono stati denunciati otto commercianti per diverse violazioni in materia di lavoro e sicurezza.

Attività sospese e lavoratori in nero

Nel corso delle verifiche è stata disposta la sospensione immediata di due attività imprenditoriali – una pizzeria e un centro fitness – dove i militari hanno riscontrato sia la presenza di personale in nero sia gravi irregolarità legate alla sicurezza sul lavoro. Complessivamente sono stati identificati 72 lavoratori, quattro dei quali impiegati senza regolare contratto di assunzione.

Sanzioni e violazioni

Le sanzioni amministrative elevate ammontano a 64.200 euro, mentre le ammende penali raggiungono i 31.280 euro, per un totale superiore ai 95 mila euro. Tra le principali violazioni contestate figurano l’omessa sorveglianza sanitaria, la mancata formazione del personale sulla sicurezza, l’assenza del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e l’installazione di sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.