È stato arrestato un giovane considerato complice di un tentato omicidio a Gela, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri del reparto territoriale di Gela hanno dato esecuzione a ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gela, su richiesta della procura. I militari hanno arrestato un 20enne pregiudicato del luogo, ritenuto complice di un altro giovane già fermato nell’agosto del 2025 per il tentato omicidio di un 42enne avvenuto nel pomeriggio del 16 agosto in via XXIV Maggio, nei pressi della villa comunale di Gela.

Tentato omicidio a Gela, arrestato un 20enne

All’identificazione del complice si è arrivati dopo ulteriori attività investigative condotte dai carabinieri, sotto il coordinamento della procura. Investigazioni che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sul suo ruolo nell’agguato. Secondo gli elementi indiziari raccolti, il 20enne arrestato come complice per il tentato omicidio di Gela avrebbe concorso moralmente e materialmente con il giovane già arrestato. In particolare, accompagnandolo e supportandolo nella fase esecutiva del delitto. Nello specifico, avrebbe avuto il compito di attirare la vittima in prossimità del luogo dove si era nascosto il complice armato, per poi sostenere l’azione violenta.

La ricostruzione degli inquirenti

Nella circostanza, come ricostruito all’epoca dai carabinieri, i due, entrambi con il volto coperto da caschi integrali, avevano raggiunto la vittima. Dopo una breve colluttazione, uno di essi aveva esploso cinque colpi di pistola – verosimilmente a tamburo – che avevano attinto il 42enne al fianco, al braccio e alla coscia, ferendolo gravemente. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gela, concordando con le valutazioni formulate dalla procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 20enne. Il giovane, infatti, è stato portato nella casa circondariale di Gela e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.