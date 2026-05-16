Foto di polizia

Rubavano in un tir in sosta alla zona industriale, presi tre pregiudicati a Catania

16/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Hanno preso di mira un camion carico di bevande alcoliche parcheggiato nella zona industriale di Catania, forzando la serratura del portellone e rubando diverse scatole di birra. Per questo tre uomini di 19, 26 e 41 anni sono stati arrestati dalla polizia insieme ai militari dell’Esercito con l’accusa di furto aggravato in concorso.

La fuga e il blocco

I militari dell’Esercito, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato un’auto sospetta e tre persone intente a scaricare merce dal camion. Alla vista dei controlli, i tre sono saliti rapidamente in auto tentando la fuga. Durante l’inseguimento, il conducente avrebbe effettuato manovre pericolose, accelerando e frenando bruscamente fino a imboccare contromano l’asse dei servizi. Nel frattempo, gli agenti delle Volanti si sono posizionati agli svincoli principali riuscendo a bloccare il mezzo all’uscita per Librino.

Arresti e denunce

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’autotrasportatore, che ha presentato querela. Dagli accertamenti è inoltre emerso che il 41enne era sottoposto agli arresti domiciliari, motivo per cui è stato denunciato anche per evasione. Il 19enne alla guida dell’auto è stato invece denunciato per guida pericolosa ai sensi delle nuove norme del Codice della Strada. I tre sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

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