Una piantagione di marijuana scoperta a Priolo Gargallo, arrestato 50enne

Una piantagione di marijuana è stata scoperta dai poliziotti a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Un uomo di 50 anni è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio e di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno effettuato una perquisizione in una casa in un terreno in contrada Mostringiano, dove l’arrestato è domiciliato. Durante i controlli, sono state trovate e sequestrate quaranta piante di marijuana, per un totale di nove chili, e altri 246 grammi della stessa sostanza stupefacente già conservati in due barattoli. Il 50enne arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.