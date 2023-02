Siracusa, sequestrati 40 chili di pesce non tracciato e non adatto al consumo

Quaranta chili di prodotto ittico senza documenti di tracciabilità e non adatto al consumo è stato sequestrato dalla capitaneria di porto di Siracusa in un esercizio commerciale all’ingrosso dove era conservato. Durante i controlli effettuati nei centri di grandi distribuzione, al titolare sono state elevate sanzioni per un totale di 3500 euro. Dopo avere effettuato tutto gli accertamenti del caso, il personale del servizio veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale ha certificato la non idoneità al consumo del pesce e ne ha disposto la distruzione.