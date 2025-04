Si apposta davanti al negozio e minaccia di morte la nuora: arrestato un pensionato a Messina

È stato arrestato a Messina per atti persecutori ai danni della nuora un pensionato 68enne che, da tempo, si sarebbe appostato fuori dal negozio della donna e l’avrebbe minacciata di morte. A chiedere aiuto è stata la stessa vittima, chiamando il 112 e segnalando la presenza del suocero che la stava minacciando. Arrivati sul posto, gli agenti hanno bloccato l’uomo. Dai racconti della donna è emerso poi che gli atteggiamenti persecutori sarebbero avanti da tempo.

Anche in questo caso, il 68enne, si sarebbe appostato fuori dall’esercizio commerciale di proprietà della donna e, con fare sempre più aggressivo, l’avrebbe insultata e minacciata, anche di morte. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe continuato a proferire minacce di morte tentando di colpire la nuora con un calcio. Bloccato dagli agenti, il 68enne è stato arrestato in flagranza di reato e portato in carcere.