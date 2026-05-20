Foto F. Assenza

Quattro operai investiti sulla Ragusa-Catania, tre sono in condizioni critiche

20/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Grave incidente stradale lungo la Ragusa-Catania, all’altezza dello svincolo per l’Ipparino, tra le zone di Comiso e Vittoria. Secondo le prime ricostruzioni, un furgone Iveco Daily bianco cassonato avrebbe investito quattro operai impegnati in lavori di pulizia della carreggiata, presumibilmente per conto dell’Anas, travolgendo anche il loro mezzo di servizio.

Mezzi distrutti e soccorsi

Il furgone degli operai, un Renault bianco, ha riportato danni sul lato sinistro: la cabina è stata quasi completamente distrutta, con portiere divelte e detriti sparsi sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni raccolte, tre dei quattro operai investiti verserebbero in condizioni critiche.

Indagini e traffico paralizzato

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche la visibilità della segnaletica relativa ai lavori in corso. La dinamica dell’accaduto resta in fase di accertamento.

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