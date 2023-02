Pietraperzia, perizia psichiatrica per la 32enne che ha ucciso la suocera a coltellate

Si farà la perizia psichiatrica sulla 32enne Laura Di Dio, la donna che il 4 febbraio a Pietraperzia (in provincia di Enna) ha ucciso, usando un coltello e una forbice, la suocera 62enne Margherita Margani. A chiederla era stato il suo avvocato difensore Salvatore Timpanaro. La richiesta è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale ennese Giuseppe Noto che ha disposto un incidente probatorio per svolgere la perizia psichiatrica. Domani sarà conferito l’incarico allo psichiatra Antonino Petralia dell’Università di Catania, che è stato nominato dal gip. Anche il legale dell’imputata ha già nominato un proprio consulente di parte: si tratta di Salvatore Bruno, già primario di Psichiatra e criminologo clinico. Secondo i quesiti posti dal tribunale, i periti dovranno accertare la capacità dell’indagata di partecipare coscientemente al processo, la compatibilità delle sue condizioni di salute mentale con il regime carcerario, l’imputabilità della stessa al momento del fatto e la sua pericolosità sociale nel caso di incapacità di intendere e di volere.