Pietraperzia, domani udienza di convalida del fermo per la 32enne che ha ucciso la suocera

Si terrà domani mattina, alle 11.30, l’udienza di convalida del fermo di Laura Di Dio. La 32enne, casalinga e madre di due figli, che sabato scorso a Pietraperzia ha ucciso la suocera Margherita Margani (di 62 anni) con un coltello e una forbice. L’udienza sarà davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Enna, Giuseppe Noto. Sempre per la giornata di domani è previsto anche il conferimento, da parte del pubblico ministero Michele Benintende, dell’incarico al medico legale Giuseppe Ragazzi che dovrà effettuare l’autopsia sul corpo della vittima. Anche l’esame autoptico potrebbe essere effettuato direttamente domani.

Stando a quanto è stato ricostruito finora sul delitto, Di Dio avrebbe colpito la madre del marito mentre si trovavano in cucina. La 32enne avrebbe prima utilizzato un coltello e poi l’avrebbe colpita anche con una forbice alla gola. La donna, che per quattro anni non aveva più avuto rapporti con la suocera, durante l’interrogatorio subito dopo essere stata fermata, davanti anche al suo avvocato Salvatore Timpanaro, avrebbe dichiarato che si sarebbe difesa dell’aggressione della suocera tanto da rimanere ferita a una mano. Secondo quanto emerso, la 32enne sarebbe stata trovata seduta sul corpo senza vita della madre del marito a fumare una sigaretta.