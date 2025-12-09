Pericolo per i ciclisti lungo la ciclabile di via Cristoforo Colombo

Uno dei divisori della pista ciclabile di via Cristoforo Colombo, a Catania, è stato divelto, probabilmente da una macchina. Come mostra chiaramente una foto inviata da un nostro lettore c’è un rischio concreto per la sicurezza di coloro che utilizzato l’infrastruttura. La barriera danneggiata occupa infatti parte del tracciato riservato alle biciclette, creando un ostacolo improvviso e difficile da evitare per chi procedere a velocità sostenuta. «Il divisore potrebbe causare cadute ma anche incidenti con altre biciclette – spiega un cittadino a MeridioNews – A questo si aggiunge la presenza di detriti e rifiuti che rendono le manovre complicate lungo tutta la ciclabile. La situazione richiede un intervento rapido delle autorità preposte per ripristinare la sicurezza della pista».