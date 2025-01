Inaugurata la nuova pista ciclopedonale a Catania: «Finalmente un’infrastruttura per la mobilità sostenibile»

Foto di Roberto Viglianisi

Una passeggiata sulle due ruote ha inaugurato ufficialmente la nuova pista ciclopedonale di Catania. Un’iniziativa a cui hanno aderito circa 200 ciclisti che hanno percorso il serpentone che interessa via Cristoforo Colombo, via Domenico Tempio, con attraversamento sulla grande aiuola che immette su viale Kennedy. Un tratto lungo circa due chilometri che collega il centro storico con il faro Biscari. Tra i partecipanti della passeggiata di questa mattina c’erano anche il vicesindaco e assessore del Comune etneo con delega alla Mobilità Paolo La Greca e l’assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia.

«Finalmente abbiamo un’infrastruttura per la mobilità sostenibile – ha detto il vicesindaco – vale a dire a tutela di ciclisti e pedoni, che prima non esisteva, per connettere il centro cittadino con il lungomare sabbioso della Plaia». La sicurezza degli attraversamenti del percorso ciclopedonale, protetto da cordoli con alberature e per lunghi tratti rialzato dal sedime stradale, è inoltre garantita da semafori a chiamata.

«Abbiamo riqualificato per intero uno dei percorsi in entrata e in uscita dalla città – ha sottolineato l’assessore Petralia – perché, oltre alla pista ciclopedonale, abbiamo rifatto integralmente i marciapiedi da entrambi i lati che erano dissestati e pericolosi, rigenerato il manto di asfalto delle due carreggiate ora completamente nuovo e rifatto l’intero impianto di illuminazione con luci a led».