Pedopornografia: operazione a Palermo, 2 arresti e 5 denunce

18/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Operazione contro la pedopornografia a Palermo. I poliziotti del centro operativo per la sicurezza cibernetica del capoluogo siciliano, nell’operazione denominata Parabantes, hanno eseguito due arresti. Gli indagati sono accusati di divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico. Cinque sono le persone denunciate, oltre ai due arrestati, che sono un palermitano e un nisseno di 41 e 68 anni. Uno di loro è un operatore sanitario.

Recuperati migliaia di file audio e video

Nelle loro abitazioni e sui loro dispositivi elettronici sono stati trovati migliaia di file audio e video che documentano abusi sessuali commessi su minori, testimonianze digitali di una violenza che in alcuni casi ha colpito bambini di età inferiore ai cinque anni, dicono gli investigatori.

