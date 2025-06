Ha 2000 video pedopornografici nel computer: arrestato un 42enne nel Catanese

Cinquantadue ore di video pedopornografici. Sono 2000 in tutti i file che sono stati trovati nel computer di un 42enne della provincia di Catania che è stato arrestato nell’ambito di una attività coordinata dalla procura distrettuale con le indagini degli agenti della del centro operativo per la sicurezza cibernetica e della polizia postale di Catania. L’ingente quantità di materiale pedopornografico è stato trovato nel corso di una perquisizione personale e informatica.

Nel corso dell’indagine – avviata dal centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del servizio di polizia postale, tramite la collaborazione dell’organizzazione no profit Child rescue coalition – sono stati impiegati avanzati tool investigativi per geolocalizzare l’utilizzatore dell’account con il quale erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile. Il 42enne è stato arrestato e sono stati sequestrati oltre 2000 video di pornografia minorile: bambini abusati in età infantile e anche in rapporti sessuali con animali (zooerastia), corrispondenti a oltre 52 ore di visione ininterrotta.