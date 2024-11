Pedone investito in viale Regione Siciliana a Palermo, disposta l’autopsia

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Antonino Cangemi l’uomo di 66 anni che è morto ieri in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Perpignano, investito da un uomo alla guida di una vettura. La vittima sarebbe stata investita due volte. Prima da una Smart e poi, nell’altra carreggiata, da un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Bisogna chiarire se l’uomo sia caduto per un malore prima di essere investito dall’auto. Per questo la procura ha disposto l’autopsia sulla salma dell’uomo che è stata trasferita all’Istituto di medicina legale del Policlinico. Intanto il conducente della Smart, un palermitano di 20 anni V.C., è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.