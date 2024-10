Adrano, uomo di 74 anni investito mentre attraversa la strada. È grave

Investito mentre attraversava la strada. È successo in via IV Novembre, ad Adrano, in provincia di Catania. La vittima è un uomo di 74 anni, trasferito in gravi condizioni al Pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla, e successivamente trasportato al Garibaldi di Catania. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i vigili urbani.