Regione, Patrizia Valenti nominata capa di gabinetto vicaria del presidente Schifani

17/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Nuovo incarico ai vertici della Regione Siciliana. Patrizia Valenti è stata nominata capa di gabinetto vicaria del presidente Renato Schifani, ruolo che fino a poche settimane fa era ricoperto da Carmelo Frittitta, ora designato dirigente generale del dipartimento Energia.

Dirigente regionale dal 1992, Valenti ha alle spalle una lunga carriera con diversi incarichi da dirigente generale, l’ultimo dei quali al dipartimento Ambiente. Per assumere il nuovo ruolo a Palazzo d’Orléans lascia la direzione della Biblioteca centrale della Regione Siciliana Alberto Bombace. Valenti ha lavorato anche con Totò Cuffaro, quando quest’ultimo era presidente della Regione, con il ruolo di vertice della segreteria tecnica. Con il governatore Rosario Crocetta venne designata anche assessora agli Enti locali in quota Udc.

