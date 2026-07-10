Paternò: armato di roncola, perseguita il fratello per vedere i nipoti

Foto di Toni Pecoraro su Wikipedia

Armato di una roncola, perseguitava il fratello a Paternò, nel Catanese: fino all‘arresto per un 27enne da parte dei carabinieri. I militari sono intervenuti nella notte in un’abitazione in via Circumvallazione da cui era stato richiesto aiuto al numero unico delle emergenze 112. Trovando nell’abitazione il padrone di casa di 33 anni e il 27enne. È stato il trentenne a raccontare ai carabinieri come il fratello più giovane si presentasse sempre più spesso a casa sua e con fare insistente, chiedendo di vedere i nipoti. Perquisito dai militari, il 27enne portava nei pantaloni una roncola: un attrezzo agricolo con la lama a uncino lunga 23 centimetri e un manico da 13 centimetri. Arma impropria sequestrata, prima che la situazione potesse degenerare. Mentre il ragazzo è stato arrestato e trasferito nel carcere di piazza Lanza.