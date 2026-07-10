Foto di Toni Pecoraro su Wikipedia

Paternò: armato di roncola, perseguita il fratello per vedere i nipoti

10/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Armato di una roncola, perseguitava il fratello a Paternò, nel Catanese: fino all‘arresto per un 27enne da parte dei carabinieri. I militari sono intervenuti nella notte in un’abitazione in via Circumvallazione da cui era stato richiesto aiuto al numero unico delle emergenze 112. Trovando nell’abitazione il padrone di casa di 33 anni e il 27enne. È stato il trentenne a raccontare ai carabinieri come il fratello più giovane si presentasse sempre più spesso a casa sua e con fare insistente, chiedendo di vedere i nipoti. Perquisito dai militari, il 27enne portava nei pantaloni una roncola: un attrezzo agricolo con la lama a uncino lunga 23 centimetri e un manico da 13 centimetri. Arma impropria sequestrata, prima che la situazione potesse degenerare. Mentre il ragazzo è stato arrestato e trasferito nel carcere di piazza Lanza.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Tangenziale di Catania, in fiamme autocompattatore: lunghe code
Leggi la notizia

Armato di una roncola, perseguitava il fratello a Paternò, nel Catanese: fino all‘arresto per un 27enne da parte dei carabinieri. I militari sono intervenuti nella notte in un’abitazione in via Circumvallazione da cui era stato richiesto aiuto al numero unico delle emergenze 112. Trovando nell’abitazione il padrone di casa di 33 anni e il 27enne. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
di

L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze