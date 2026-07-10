Catania, arrestato il ladro seriale dei b&b

10/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ladro specializzato in furti nei b&b di Catania, ma beccato per una rapina al supermercato e arrestato dalla polizia. Sarebbe un 36enne catanese l’autore, insieme a un complice, del furto di merce da 140 euro in un supermercato di viale Regina Margherita. Dal polpo alle braciole di suino e il pulled pork, per concludere con i dolciumi. Notati dal personale di vigilanza dell’attività, che ha subito segnalato il caso al numero unico di emergenza 112, ai due è stato intimato di restituire la merce. Ma loro, per tutta risposta, hanno provato a investire un vigilantes con un carrello, per poi darsi alla fuga. Uno dei due è stato subito raggiunto e riconosciuto: si era nascosto sotto un’auto parcheggiata pochi metri più avanti.

I precedenti furti nel b&b di Catania

L’uomo era già noto agli agenti e ricercato per numerosi furti nei nei b&b del centro storico di Catania. Avrebbe dovuto essere raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, ma si era reso irreperibile. Una vera specializzazione nel settore turistico quella del 36enne: esperto nel far sparire oggetti di valore dalle strutture ricettive e anche gli effetti personali degli ospiti. Spesso ripreso, però, dalle telecamere di videosorveglianza delle attività. Adesso, dopo la rapina al supermercato, è stato preso e condotto in carcere.

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