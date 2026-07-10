Autostrada A29, riaperto lo svincolo di Castellammare del Golfo

Finiti i lavori di ripristino, viene riaperto lo svincolo di Castellammare del Golfo lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Cantiere chiuso, rende noto Anas, «con alcuni giorni di anticipo rispetto alle previsioni di completamento entro metà mese». Dopo le intense piogge dei mesi scorsi, il piano viabile della rampa risultata estremamente compromesso. Tanto da rendere i lavori necessari e urgenti, anche a costo della chiusura dello svincolo. Adesso riaperto, a partire da questo fine settimana, in tempo per l’intenso flusso atteso di bagnanti. Tornano fruibili, dunque, la rampa di uscita dall’autostrada per i veicoli provenienti da Trapani e diretti a Castellammare del Golfo; e la rampa di immissione in direzione Palerm.